La misteriosa morte di Ombretta dal fiume spunta il suo telefonino L’ultima cena gli amici i luoghi | una notte di indizi

La Spezia, 26 novembre 2025 – È stato recuperato nel fiume Vara il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la donna trovata priva di vita nei pressi dello stesso corso d'acqua a San Pietro Vara all'alba del 19 novembre scorso. Subacquei all’opera. I carabinieri del nucleo subacquei di Genova hanno scandagliato il fiume per giorni alla ricerca di elementi utili alle indagini. Il dispositivo elettronico sarà adesso analizzato dai carabinieri del nucleo investigativo della Spezia per ricostruire un quadro di quello che potrebbe essere accaduto quella notte in cui la 53enne è uscita di casa dopo cena senza più fare ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La misteriosa morte di Ombretta, dal fiume spunta il suo telefonino. “L’ultima cena, gli amici, i luoghi: una notte di indizi”

