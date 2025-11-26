La misteriosa morte di Ombretta dal fiume spunta il suo telefonino L’ultima cena gli amici i luoghi | una notte di indizi

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 26 novembre 2025 – È stato recuperato nel fiume Vara il telefono cellulare di Ombretta Bresciani, la donna trovata priva di vita nei pressi dello stesso corso d'acqua a San Pietro Vara  all'alba del 19 novembre scorso. Subacquei all’opera. I carabinieri del nucleo subacquei di Genova hanno scandagliato il fiume per giorni alla ricerca di elementi utili alle indagini. Il dispositivo elettronico sarà adesso analizzato dai carabinieri del nucleo investigativo della Spezia per ricostruire un quadro di quello che potrebbe essere accaduto quella notte in cui la 53enne è uscita di casa dopo cena senza più fare ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la misteriosa morte di ombretta dal fiume spunta il suo telefonino l8217ultima cena gli amici i luoghi una notte di indizi

© Lanazione.it - La misteriosa morte di Ombretta, dal fiume spunta il suo telefonino. “L’ultima cena, gli amici, i luoghi: una notte di indizi”

Approfondisci con queste news

misteriosa morte ombretta fiumeLa misteriosa morte di Ombretta, dal fiume spunta il suo telefonino - Potrebbe dare indizi utili per capire cosa sia successo nella sua ultima notte ... Come scrive msn.com

misteriosa morte ombretta fiumeMorte sospetta nello spezzino, ritrovato il cellulare - Proseguono le indagini della procura: i Carabinieri del Nucleo Subacquei di Genova hanno scandagliato il Vara e hanno trovato lo smartphone in uso alla donna. Scrive rainews.it

Morte di Ombretta Bresciani, il cellulare della donna ritrovato dai carabinieri nel fiume Vara - Al vaglio amicizie, conoscenze e luoghi frequentati nelle ultime ore prima del decesso. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Misteriosa Morte Ombretta Fiume