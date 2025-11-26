La misteriosa donna in reggiseno che ha bloccato il traffico sulla Nomentana a Roma

Reggiseno e slip. Una donna si aggira nel traffico di Roma, tra incredulità e stupore, sfidando anche le temperature basse. Le immagini raccolte in un video hanno catturato la scena, insolita, apparsa in via Nomentana all'altezza di viale XXI Aprile.“Questa si è spogliata tutta”“Questa si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

