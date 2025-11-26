La Milano di Jannacci rivive alla Camera del Lavoro

Sbircialanotizia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Milano, sabato 6 dicembre 2025, la musica d’autore torna a raccontare la città attraverso lo sguardo di Enzo Jannacci. Alla Camera del Lavoro, Alessio Lega ed Enrico Intra daranno vita a un concerto gratuito che intreccia memoria, teatro e impegno civile in un omaggio profondamente umano. Un concerto per la memoria viva . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la milano di jannacci rivive alla camera del lavoro

© Sbircialanotizia.it - La Milano di Jannacci rivive alla Camera del Lavoro

News recenti che potrebbero piacerti

milano jannacci rivive cameraIL VIDEO. Camera ardente Vanoni, Jannacci: Ornella è senza fine - "Quando l'ho saputo purtroppo ho cercato di essere vicino fino all'ultimo, ho fatto un piccolo omaggio che era quello che sentivo, la prima cosa che venuto in mente era di ... Segnala ildolomiti.it

milano jannacci rivive cameraMilano, il lungo addio a Ornella Vanoni: l'omaggio dei cinquemila alla camera ardente. «Era libera e straordinaria come questa città» - L'assessore Sacchi: «Si interessava anche alla mia vita privata, mi chiedeva se ero felice». milano.corriere.it scrive

Vanoni: Jannacci, come Milano cambiava rimanendo sé stessa - Video - Ornella Vanoni "è stata un po' come questa città è cambiata continuando a rimanere sé stessa. agenzianova.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Jannacci Rivive Camera