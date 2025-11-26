La Milano di Jannacci rivive alla Camera del Lavoro

Nel cuore di Milano, sabato 6 dicembre 2025, la musica d'autore torna a raccontare la città attraverso lo sguardo di Enzo Jannacci. Alla Camera del Lavoro, Alessio Lega ed Enrico Intra daranno vita a un concerto gratuito che intreccia memoria, teatro e impegno civile in un omaggio profondamente umano.

