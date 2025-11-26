La miglior puntata di my hero academia di sempre scopri perché

Il mondo dell’animazione giapponese continua a confermare il suo crescente appeal attraverso episodi che si distinguono per intensità e qualità narrativa. Recentemente, una puntata di My Hero Academia ha raggiunto un record di ascolti e valutazioni, imponendosi come il capitolo più apprezzato della lunga serie. In questa analisi, si approfondisce il successo riscosso dall’episodio intitolato “Izuku Midoriya Rising”, che ha sollevato grande entusiasmo tra pubblico e critica, posizionandosi come uno dei momenti più memorabili dell’intera saga. il successo record di My Hero Academia con “Izuku Midoriya Rising”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

