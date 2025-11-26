La Meloni stretta sul consenso Salvini Rischio di vendette personali Bongiorno | A gennaio in commissione Nessun passo indietro

Il dibattito sulla modifica al reato di violenza sessuale e sull’introduzione del principio di consenso libero, informato e attuale continua ad accendere il confronto politico. Dopo lo stop in Senato al voto sul disegno di legge, diverse voci della maggioranza hanno espresso preoccupazioni e chiarito le motivazioni della pausa di riflessione. Salvini: «Rischio di vendette personali e tribunali intasati». 🔗 Leggi su Feedpress.me

