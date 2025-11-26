La maxi inchiesta sul sistema Cuffaro Carmelo Pace si autosospende dalla commissione antimafia

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capogruppo della Democrazia cristiana all'Ars Carmelo Pace si è autosospeso dalla commissione regionale antimafia. La decisione è stata formalizzata nel corso della seduta dell’Assemblea regionale siciliana a pochi giorni dalla chiusura delle indagini che lo vedono coinvolto nella maxi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

