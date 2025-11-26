La maxi inchiesta sul sistema Cuffaro Carmelo Pace si autosospende dalla commissione antimafia
Il capogruppo della Democrazia cristiana all'Ars Carmelo Pace si è autosospeso dalla commissione regionale antimafia. La decisione è stata formalizzata nel corso della seduta dell’Assemblea regionale siciliana a pochi giorni dalla chiusura delle indagini che lo vedono coinvolto nella maxi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La funzionaria era stata arrestata lo scorso anno nell’ambito dell’inchiesta che avrebbe svelato un sistema diffuso di corruzione all'interno della Asl barese - facebook.com Vai su Facebook
Il caso #Garlasco e l’inchiesta sul “sistema Pavia”: il tribunale del Riesame annulla i sequestri di telefoni e computer all’ex procuratore Venditti e al pm Mazza, indagati per corruzione. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X
Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla commissione antimafia - Il capogruppo della Democrazia Cristiana, ed ex sindaco di Ribera, è indagato nella maxi inchiesta sul “sistema Cuffaro”. Si legge su grandangoloagrigento.it
“Ti dico dove e li vai a controllare”. La conta dei voti nel “sistema” Cuffaro - Sono gli atti dell’inchiesta sul cosiddetto “sistema Cuffaro” che offrono uno spaccato torbido. livesicilia.it scrive
Inchiesta Cuffaro: l’intreccio tra politica, imprenditoria e sanità che porta a Licata - C’è traccia di rapporti “pericolosi” tra politica, sanità e imprenditoria ... Segnala grandangoloagrigento.it