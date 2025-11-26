Arriva da fuori il 40% delle 21mila auto che in un’ora di punta, dalle 7,45 alle 8,45, si sposta in città. Il 38% però sono spostamenti interni, il 16% auto dirette fuori Pavia e 7% riguarda spostamenti esterni diretti fuori dalle mura. I dati sono stati raccolti dai tecnici di Sintagma che stanno lavorando al Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, in fase . Lunedì sera il quadro generale è stato illustrato in Commissione territorio dove è stato sottolineato come, con 1.246 veicoli registrati nelle prime ore del mattino, sia via Giulietti la strada più trafficata in ingresso a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mappa del traffico. Nell’ora di punta 10mila arrivi da fuori