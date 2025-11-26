La magia del Natale prende vita a Salzano con il Christmas Village

Veneziatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salzano il Natale arriva in anticipo con il Christmas Village, l’appuntamento che domenica 30 novembre porterà nel cuore del paese luci e atmosfere tipiche delle feste. Dalle 10.00 alle 17.30 il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, animato da un grande. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

magia natale prende vitaIn Italia c’è il ‘borgo di Babbo Natale’: un luogo dove la magia prende vita - Non bisogna andare all'estero per vedere il villaggio di Babbo Natale: in Italia c'è un borgo bellissimo tutto a tema. Riporta viagginews.com

magia natale prende vitaA Borgo Croce il Natale prende vita: torna il Villaggio più amato - ” Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo delle ultime ... Scrive strettoweb.com

magia natale prende vitaLeolandia, la magia del Natale è già arrivata sotto un albero alto più di 20 metri - Siamo stati invitati a Leolandia per scoprire in anteprima la magia del Natale, che qui prende vita già da novembre. Si legge su timemagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Natale Prende Vita