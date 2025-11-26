La madre di Izzo compagno di Raffaella Fico | L’ex moglie l’ha lasciato solo e mi ha escluso dalla sua vita

Con la decisione di Raffaella Fico e Armando Izzo di rendere pubblica la loro storia d’amore, su TikTok è emersa una vera e propria faida familiare, in cui la madre del calciatore del Monza si scaglia contro Titta Angellotti, ex moglie dello sportivo e madre delle sue figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

«Ci è cascato il mondo addosso… ma mia madre ha reagito lavorando giorno e notte. Da lei ho imparato cos’è il vero amore». Le parole di Armando Izzo raccontano tutto il senso di questo momento speciale che sta vivendo insieme a Raffaella Fico. Negli ulti - facebook.com Vai su Facebook

L'opinione della ragazzina è emersa su Instagram grazie a un commento sotto a una foto della madre con il compagno: «L'amore a prima vista esiste» Vai su X

Problemi per Raffaella Fico e Armando Izzo. “Sono senza parole” scrive chi conosce l’ex moglie e le figlie - Inevitabili i problemi per Raffaella Fico e Armando Izzo, ci sono una ex moglie, una suocera e due figlie per il calciatore ... Scrive ultimenotizieflash.com

Raffaella Fico e Armando Izzo, si parla di "liti in famiglia": il gossip - Dopo che Raffaella Fico ha ufficializzato la relazione con Armando Izzo, è scoppiato il putiferio nella famiglia del calciatore del Monza ... Segnala corrieredellosport.it

Raffaella Fico e Armando Izzo: Pia Balotelli approva la relazione - L'opinione della ragazzina è emersa su Instagram grazie a un commento sotto a una foto della madre con il compagno: «L'amore a prima vista esiste» ... Lo riporta iodonna.it