La Ltc acquista due stabilimenti nell’area Franco Tosi Meccanica
San Giorgio su Legnano (Milano) - LTC Group, realtà di San Giorgio su Legnano tra i leader internazionali nella produzione di nuclei per trasformatori elettrici, ha completato l’acquisizione di due stabilimenti all’interno dell’area Franco Tosi Meccanica, cuore storico della manifattura legnanese. Un’operazione che unisce memoria industriale, crescita produttiva e rilancio economico di un’area rimasta troppo a lungo inutilizzata. L’acquisto riguarda due lotti distinti: il primo con 15.000 metri quadrati coperti; il secondo con altri 15.000 e un terreno annesso di 45.000 metri quadrati. In totale, 75. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
APPROVATA CON RISERVA LA VENDITA DI IVECO A TATA Il governo italiano ha dato il via libera condizionato alla vendita del produttore di camion Iveco alla società indiana Tata Motors. Tata Motors ha accettato di acquistare Iveco in un'operazione valutat - facebook.com Vai su Facebook
La Ltc acquista due stabilimenti nell’area Franco Tosi Meccanica - San Giorgio su Legnano, un’operazione che unisce memoria industriale, crescita produttiva e rilancio economico di un’area rimasta troppo a lungo inutilizzata ... Si legge su msn.com
Dal passato l’energia del futuro, LTC Group acquisisce due stabilimenti Tosi a Legnano - L'azienda di San Giorgio su Legnano leader nella produzione di nuclei per trasformatori elettrici, ha completato l’acquisto di 75mila metri quadri all'interno della Franco Tosi Meccanica: "Rafforzerem ... Segnala legnanonews.com
"Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio" - GLI AGRUMI sono riconosciuti a livello globale per avere degli effetti positivi sulla salute dei consumatori. Lo riporta quotidiano.net