La Ltc acquista due stabilimenti nell’area Franco Tosi Meccanica

San Giorgio su Legnano (Milano) -  LTC Group, realtà di San Giorgio su Legnano tra i leader internazionali nella produzione di nuclei per trasformatori elettrici, ha completato l’acquisizione di due stabilimenti all’interno dell’area Franco Tosi Meccanica, cuore storico della manifattura legnanese. Un’operazione che unisce memoria industriale, crescita produttiva e rilancio economico di un’area rimasta troppo a lungo inutilizzata.  L’acquisto riguarda due lotti distinti: il primo con 15.000 metri quadrati coperti; il secondo con altri 15.000 e un terreno annesso di 45.000 metri quadrati. In totale, 75. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

