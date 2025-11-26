La lotta alla violenza contro le donne viaggia anche sul bus con Autolinee Toscane

FIRENZE – La lotta alla violenza contro le donne viaggia anche sul bus. A volte basta un minuto per prendere coraggio, per farsi forza, ma ci vuole un minuto anche a essere vittima di violenza, a subire un abuso, un’aggressione. Questa la condizione di tantissime donne oggi in Italia. E, anche per questo, tra le tante manifestazioni avvenute oggi (25 novembre), At – Autolinee Toscane ha voluto coinvolgere i passeggeri di tre autobus nelle reti urbane di Firenze (linea 20), Livorno (linea 1+) e Siena (linea s3) che alle 15,22 si sono fermati per un minuto esatto. A bordo di ciascun mezzo u n’attrice, con la complicità dell’autista, ha ricordato ai viaggiatori l’importanza di quel minuto (il 1522 è il numero verde gratuito e attivo 24 ore su 24 per il supporto a vittime di violenza e stalking. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it