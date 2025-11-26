La lotta alla violenza contro le donne viaggia anche sul bus con Autolinee Toscane
FIRENZE – La lotta alla violenza contro le donne viaggia anche sul bus. A volte basta un minuto per prendere coraggio, per farsi forza, ma ci vuole un minuto anche a essere vittima di violenza, a subire un abuso, un’aggressione. Questa la condizione di tantissime donne oggi in Italia. E, anche per questo, tra le tante manifestazioni avvenute oggi (25 novembre), At – Autolinee Toscane ha voluto coinvolgere i passeggeri di tre autobus nelle reti urbane di Firenze (linea 20), Livorno (linea 1+) e Siena (linea s3) che alle 15,22 si sono fermati per un minuto esatto. A bordo di ciascun mezzo u n’attrice, con la complicità dell’autista, ha ricordato ai viaggiatori l’importanza di quel minuto (il 1522 è il numero verde gratuito e attivo 24 ore su 24 per il supporto a vittime di violenza e stalking. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altre letture consigliate
Nel giorno simbolo della lotta contro la violenza di genere, la maggioranza al Senato ha bloccato l'approvazione della riforma sulla violenza sessuale che introduce il principio del “consenso libero e attuale". Che governo barbaro e colpevole. - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha veramente a cuore la lotta alla #violenza sulle #donne oggi sta zitto e parla il resto dell'anno. Vai su X
Giornata contro la Violenza sulle Donne: una lotta che continua - Per fermare il massacro invisibile, la lotta deve diventare una priorità politica e culturale. Da mam-e.it
Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: perché cade il 25 novembre e cosa c’entra il rosso - La storia delle sorelle Mirabal, il significato del 25 novembre e l’origine dei simboli rossi diventati emblema della lotta contro la violenza di genere. Segnala rds.it
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, dibattito in Consiglio regionale - “Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ritengo importante aver collegato questo momento di riflessione e confronto ... Segnala gonews.it