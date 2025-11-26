La lista dei tromb*** Elezioni chi ce l’ha fatta e chi resta senza poltrona | tante sorprese
In Veneto le elezioni regionali hanno consegnato risultati variegati, con un solo vannacciano su quattro in lista che è riuscito a entrare in Consiglio. Alcuni candidati sono stati eletti con meno di 700 voti, come il Cinque Stelle Fabio Baldan, un esempio dei paradossi del sistema delle preferenze. Luca Zaia ha confermato il suo primato nel Veneto con un vero e proprio record di 203 mila voti, diventando l’assoluto protagonista della tornata elettorale. Dietro di lui, altri candidati hanno ottenuto risultati significativi, mentre molti altri si sono fermati a numeri molto più bassi. Tra i leghisti veneti, Stefano Valdegamberi è stato l’unico vannacciano eletto, con 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
