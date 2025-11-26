La lezione di Belén

La notizia di cronaca è nota: un video di Belén Rodriguez, in cui – intervistata a teatro – appare confusa e rallentata, ha fatto il solito giro del web. È stata poi lei stessa a spiegare il motivo, legato agli effetti dell’assunzione di un farmaco tranquillante per tenere a bada gli attacchi di panico di cui soffre. Pochi minuti e parole semplici per spiegare che “non è stato bello per me rivelarmi così e non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, sapendo che può diventare una presa in giro”. Il problema è proprio questo, che la fragilità psichica, la malattia mentale sia ancora considerata di serie b, una malattia su cui si può scherzare, specie se colpisce una persona che per anni è sembrata avere tutto dalla vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it