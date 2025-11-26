La Lega ora è tentata di tenersi la Lombardia ma Fdi ha già messo gli occhi sul Pirellone

Detto che se, come ha assicurato un rinvigorito Matteo Salvini, i patti in Veneto saranno rispettati, non c'è dubbio che una Lega che proprio lì ha doppiato i Fratelli d'Italia, tornerà a considerare contendibile la Lombardia. La Regione che, al momento di incoronare il futuro doge Alberto Stefani, era stata consegnata in dote a Giorgia Meloni e al suo console al Nord Ignazio La Russa. E non è un caso che una della prime reazioni al voto, sia velenosamente stata consegnata a Repubblica da un fedelissimo della premier come il Responsabile nazionale del programma Francesco Filini, pronto a derubricare quello Veneto come un "voto locale" e ad assicurare che al momento giusto FdI sarà pronta a consegnare agli alleati del centrodestra "la nostra migliore proposta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

