“Il cosiddetto piano di pace di Trump e Putin non è un piano di pace: è un piano di capitolazione. È un attacco diretto alla Carta delle Nazioni Unite, un documento elaborato alle spalle dell’Ucraina e dell’Unione Europea che calpesta la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di un Paese martire da oltre un decennio. Riconosce il diritto di conquista della Russia, sancisce la legge della forza e trasforma il multilateralismo in un vuoto ornamento. E lo fa con oscena freddezza: per saziare le ambizioni imperialiste di Putin e riempire le tasche di Trump”. Lo afferma la presidente del gruppo Socialisti e democratici, Iratxe Garcìa Pérez, intervenendo al dibattito sul piano di pace per l’Ucraina alla plenaria del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La leader dei Socialisti in Ue insiste: “L’Ucraina vincerà. Piano di Trump? Una capitolazione inaccettabile” – Video