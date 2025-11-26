La Juventus valuta Alex Toth | il talento ungherese entra nel radar bianconero

La Juventus ha messo gli occhi su Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros, uno dei giovani più osservati del calcio ungherese. La notizia, riportata da Tuttosport e proveniente da fonti tedesche, conferma l’ingresso dei bianconeri nella corsa per un profilo che sta attirando grande attenzione in Europa. Un mercato che guarda già al futuro. La Juventus continua a monitorare con insistenza i talenti capaci di portare qualità immediata, ma anche prospettiva. In questo senso, Toth rappresenta un’opzione ideale: giovane, già abituato al calcio dei grandi e con caratteristiche che si sposano alla perfezione con l’idea di un centrocampo più dinamico e tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La Juventus valuta Alex Toth: il talento ungherese entra nel radar bianconero

