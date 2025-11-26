La Juventus soffre ma vince | 3-2 al Bodo Glimt Yildiz cambia tutto e David firma il colpo finale

Prima vittoria bianconera in questa Champions League: Openda, McKennie e David ribaltano il Bodo. Decisivo Yildiz, protagonista assoluto nella sua 100ª presenza. In Norvegia arriva finalmente il primo successo europeo della Juventus, un 3-2 sofferto e conquistato allo scadere sul campo del BodoGlimt, storicamente complicato per tutte le italiane. I bianconeri salgono così a sei punti nella League Phase e riaprono il discorso qualificazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it