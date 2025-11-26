Il fuoco si può accendere anche tra i ghiacci, e non è un’iperbole, di questi tempi, parlare di svolta quando si batte il Bodo: la Juve mai aveva sconfitto in trasferta una norvegese nella sua lunga storia di Coppe. La Champions torna a essere meno ostile, gli ottavi riprendono i dolci profili della possibilità. E se poi si sboccano pure Openda e David, molto è ancora possibile. Nel gelo nordico che poi così gelo non è, Spalletti cerca di non ripensare al rovescio di Oslo con gli azzurri e rivoluziona la formazione rispetto a quella vista al Franchi. Conceiçao-Openda-Adzic è un tridente leggero, ma almeno molto veloce e dinamico nelle intenzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juventus ha rotto il ghiaccio. Steso il Bodo, ripartenza Spalletti