La Juventus chiude tardi mentre il Benfica di Mourinho ottiene la prima vittoria

2025-11-26 00:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Juventus ha fatto tardi per ottenere la prima vittoria della Champions League di quest’anno con Jonathan David che ha segnato un gol vincente nel recupero battendo BodoGlimt 3-2 in Norvegia. All’Aspmyra Stadion di Bodo, situato appena sopra il Circolo Polare Artico, la Vecchia Signora sembrava ancora in fase di disgelo quando Ole Blomberg si intrufolò portando i padroni di casa in vantaggio al 27?. Lois Openda ha licenziato la squadra di Serie A poco dopo la ripresa prima che venisse annullato un gol per fuorigioco dal VAR. 🔗 Leggi su Justcalcio.com