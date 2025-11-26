La Juve vince 3-2 a Bodo al 91' con gol di David | Yildiz entra e scongela la Signora?Napoli convince | 2-0 Qarabag

26 nov 2025

La Juventus soffre freddo e Bodo Glimt, va sotto per il gol di Blomberg. Nella ripresa entra Yildiz e «scongela» il gioco bianconero, segnano Openda e McKennie. Cabal causa un rigore, rimedia David nel recupero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

