La Juve si mangia le mani epilogo pazzesco | i tifosi non ci credono
La Juve non vuole crederci: l’epilogo è a dir poco sorprendente e ha lasciato tutti i tifosi bianconeri a bocca aperta. Si era trasferito in Italia dal Santos nell’estate del 2021 e la Juve era convinta di aver messo a segno un colpo da sogno, Kaio Jorge Pinto Ramos, noto semplicemente come Kaio Jorge, non ha inciso a Torino deludendo le aspettative. Nove presenze ufficiali in prima squadra e zero gol per l’attaccante originario di Olinda che, il 5 giugno 2024, lascia definitivamente la ‘Vecchia Signora’ e l’Italia per fare ritorno in patria. Il Cruzeiro lo strappa ai bianconeri a titolo definitivo per 7,2 milioni di euro e da quel giorno Kaio Jorge si trasforma. 🔗 Leggi su Tvplay.it
