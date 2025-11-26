La guerra energetica dietro il piano Witkoff | gasdotti disaccordi e nuove scoperte
Non ci sono solo i droni, le rivendicazioni territoriali o l’ingresso di Kyiv in Ue nella filigrana che si scorge leggendo il piano Witkoff per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Bensì una serie di valutazioni di un certo peso alla voce energia che investono (direttamente e indirettamente) tutti gli attori in causa, dall’Atlantico al Mar Nero, dal Mediterraneo al Mare Cinese. È in gioco uno scacchiere geopolitico su larga scala in cui il dossier energetico è il principale protagonista, dal momento che sta ridisegnando le strategie non solo dei singoli Paesi ma di interi settori industriali e di policies ad essi interconnesse. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 22 novembre, in Aula Magna, si è svolto un incontro sulla guerra atomica con particolare riferimento, nell'80° anniversario, al bombardamento su Hiroshima e Nagasaki. L'evento, organizzato dal Prof. Maurizio Panzera, ha visto la collaborazione dei Di - facebook.com Vai su Facebook
La guerra in #Ucraina non accenna a trovare una via d’uscita. Il conflitto procede lentamente, con pesanti perdite umane, mentre le sanzioni contro Mosca non sembrano produrre gli effetti sperati. #Zelensky deve affrontare pressioni militari e le conseguenze Vai su X
La guerra energetica dietro il piano Witkoff: gasdotti, (dis)accordi e nuove scoperte - Il no al gasdotto Eastmed si mescola con la presenza di Cosco al Pireo, con l'esigenza europea di chiudere definitivamente al gas russo e con i ricavi di Mosca in netto calo rispetto al 2024. Da formiche.net
FINANZA & PIANO DI PACE PER L’UCRAINA/ Quel legame tra guerra e prezzi energetici che l’Ue non sembra vedere - Le indiscrezioni sul piano di pace Usa per l'Ucraina non hanno convinto l'Ue, ma hanno portato a un calo importante del prezzo del petrolio ... Riporta ilsussidiario.net