La guerra energetica dietro il piano Witkoff | gasdotti disaccordi e nuove scoperte

Non ci sono solo i droni, le rivendicazioni territoriali o l’ingresso di Kyiv in Ue nella filigrana che si scorge leggendo il piano Witkoff per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Bensì una serie di valutazioni di un certo peso alla voce energia che investono (direttamente e indirettamente) tutti gli attori in causa, dall’Atlantico al Mar Nero, dal Mediterraneo al Mare Cinese. È in gioco uno scacchiere geopolitico su larga scala in cui il dossier energetico è il principale protagonista, dal momento che sta ridisegnando le strategie non solo dei singoli Paesi ma di interi settori industriali e di policies ad essi interconnesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

