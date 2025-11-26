Mentre proseguono a ritmo frenetico le trattative alla ricerca della pace, continuano i raid notturni incrociati tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Kiev ha detto che sette persone sono morte e 20 sono rimaste ferite negli attacchi di missili e droni russi sulla capitale. Mentre Moldavia e Romania hanno denunciato lo sconfinamento di velivoli senza pilota di Mosca anche sul loro territorio. La Russia, invece, segnala tre morti e 12 feriti in bombardamenti ucraini nel sud del Paese. Il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, ha detto che almeno quattro persone sono state uccise nel quartiere di Svyatoshynskyi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra continua. Missili russi su Odessa e sulla capitale ucraina