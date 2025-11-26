La guardia giurata derubata del borsello con pistola per scattare una foto

Lascia il borsello con dentro una pistola incustodito per scattare una foto e glielo rubano. È successo intorno alle due di notte a Palermo. Vittima del furto una guardia giurata bolognese, libera dal servizio, che si trovava in vacanza in Sicilia.Secondo una prima ricostruzione il turista si è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it