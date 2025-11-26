La grande boxe torna al PalaBrasili | sul ring la Pugilistica Dorica contro una selezione di pugili di Abruzzo Umbria ed Emilia Romagna

ANCONA – La boxe torna protagonista domenica 30 novembre dalle 16.30, al PalaBrasili. L’impianto di via Cingolani ospiterà ben 12 match, con gli alfieri della Pugilistica Dorica, quali si misureranno contro avversari provenienti dall'Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna. Ci sarà anche un Food Truck. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

