La Gran Bretagna si propone come garante armato della pace in Ucraina
“Waddle, Gobble & Volodymyr” è la battuta che circola a Washington. I primi due sono i tacchini che, come è ormai tradizione alla vigilia della festa del Ringraziamento, hanno ricevuto la grazia del presidente americano. Metaforicamente, il terzo graziato dal tycoon è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che con il sostegno dell’Europa e in special modo del premier britannico Sir Keir Starmer, che ha clamorosamente chiesto di poter inviare truppe britanniche in Ucraina a garanzia della pace, non solo è riuscito a scongiurare il piano di pace capestro dettato dal Cremlino, ma molto meno metaforicamente ha lasciato il presidente russo sulla padella che scotta del Thanksgiving. 🔗 Leggi su Formiche.net
