La giornata per la lotta contro la violenza sulle donne a Gragnano

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Gragnano ha proposto un momento di riflessione condiviso tra adulti, ragazzi e ragazze delle scuole medie, dei centri educativi e del centro di aggregazione. L’obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

