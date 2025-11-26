La gente non lo capisce ma c’è una differenza importante tra esibizioni e tornei | la spiegazione di Alcaraz

“È normale che la gente la pensi così e non capisca perché ci lamentiamo del calendario e poi organizziamo le esibizioni”. Carlos Alcaraz torna a parlare del tema calendari, esibizioni e tutte le polemiche che ne conseguono. Un tema tornato attuale perché il murciano giocherà a dicembre due sfide, ma ha concluso la sua annata a causa di un infortunio. “Ma per me, la differenza principale è che, in un torneo, devi mantenere la concentrazione ed è davvero impegnativo fisicamente e mentalmente per una settimana e mezza – ha spiegato all’ Associated Press – Mentre un’esibizione dura solo un giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

