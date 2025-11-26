La gente non capisce | bufera su Alcaraz cosa è successo

Mentre Jannik Sinner dopo la vittoria alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz ha davvero smesso di tenere la racchetta in mano almeno per un paio di settimane, lo spagnolo numero uno del mondo ha deciso di tornare in campo nonostante il forfait in Coppa Davis per un infortunio alla coscia destra. Proprio per questa ragione non sono passate in secondo piano le polemiche sulle sue prossime partecipazioni a tornei-esibizione negli Stati Uniti. I prossimi impegni di Alcaraz. Se è vero che la sua stagione si è conclusa, non ancora il suo anno: il 22enne si è iscritto a due prossimi eventi esibizione che includono incontri di singolare contro l'americano Frances Tiafoe a Newark, nel New Jersey, il 7 dicembre, e contro Joao Fonseca, 19enne brasiliano numero 24 del ranking, a Miami l' 8 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La gente non capisce": bufera su Alcaraz, cosa è successo

