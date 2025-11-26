La garante dell' infanzia in visita ai bimbi nella casa famiglia | Sono sereni e adeguatamente sostenuti

È tornata a far visita ai bambini coinvolti nella vicenda del bosco di Palmoli la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, che nella giornata di martedì 25 novembre si è recata nella comunità protetta dove i piccoli sono stati trasferiti su decisione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

