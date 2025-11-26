La Fura Dels Baus arriva a Milano con un nuovo spettacolo dirompente | dal 28 novembre al 14 dicembre 2025

(askanews) – La compagnia più dirompente del teatro contemporaneo torna in Italia. Venerdì 28 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, prende vita la prima di Sons: ser o no ser, il nuovo spettacolo de La Fura Dels Baus, affermata compagnia catalana di teatro contemporaneo. Ma perché uno spettacolo così coinvolgente proprio adesso? Carlus Padrissa, regista, direttore artistico e fondatore de La Fura: « Sons: ser o no ser ovvero “Suoni, essere o non essere” de La Fura parla direttamente dell’atteggiamento dell’essere umano di essere o non essere. Essere significa dire no al genocidio, essere vivi con ciò che sta accadendo nel mondo, significa essere sensibili a questo, significa essere proattivi. 🔗 Leggi su Amica.it

