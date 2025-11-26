La fumettista veronese Anna Dietzel presenta la sua graphic novel Qui io non conto
Miranda nasce da genitori sloveni in un’Italia che li rifiuta. Cresce sotto il fascismo, attraversa l’esilio, la guerra, la Resistenza e il sogno – poi deluso – della Jugoslavia di Tito. In questo racconto personale, la giovane autrice veronese Anna Dietzel, nipote di Miranda, ricostruisce a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Venerdì 28 novembre alle 19.30 la giovane autrice e illustratrice veronese @anna.dietzel presenterà Io qui non conto
