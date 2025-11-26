La fumettista veronese Anna Dietzel presenta la sua graphic novel Qui io non conto

Miranda nasce da genitori sloveni in un'Italia che li rifiuta. Cresce sotto il fascismo, attraversa l'esilio, la guerra, la Resistenza e il sogno – poi deluso – della Jugoslavia di Tito. In questo racconto personale, la giovane autrice veronese Anna Dietzel, nipote di Miranda, ricostruisce

Anna Dietzel presenta al Fucina Machiavelli la graphic novel "Qui io non conto", tra memoria familiare e storia del Novecento - Venerdì 28 novembre, la fumettista veronese Anna Dietzel presenta (ore 19.

