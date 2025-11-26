La Francia presenta un nuovo piano anticrisi per il vino | 130 milioni di euro per gli estirpi definitivi

26 nov 2025

La ministra Genevard annuncia interventi su vari fronti, tra cui importanti sgravi contributivi: "Vogliamo salvare il settore". Avanzata all'Ue la richiesta di fondi per la distillazione di crisi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

francia presenta nuovo pianoAnche quest’anno la Francia pagherà gli agricoltori per ridurre i vigneti - La ministra francese dell’Agricoltura Annie Genevard ha annunciato un nuovo piano di sussidi dal valore complessivo di 130 milioni di euro, che verranno distribuiti agli agricoltori del settore vinico ... Riporta ilpost.it

