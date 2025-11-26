La Francia presenta un nuovo piano anticrisi per il vino | 130 milioni di euro per gli estirpi definitivi
La ministra Genevard annuncia interventi su vari fronti, tra cui importanti sgravi contributivi: "Vogliamo salvare il settore". Avanzata all'Ue la richiesta di fondi per la distillazione di crisi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
