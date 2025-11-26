La fragranza con gioiello di Roberto Cavalli
Potente e sensuale, dalla composizione floreale legnosa ambrata si estrae un bracciale da indossare a forma di serpente, simbolo iconico della maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
