Il piano americano per fermare la guerra in Ucraina è stato accorciato, riscritto, ridotto da ventotto a diciannove punti nel tentativo di renderlo più accettabile e giusto. Ma anche nella sua nuova forma, potrebbe non servire a niente. La Russia ha fatto capire di essere pronta a respingerlo perché considera la limatura una cancellazione degli impegni che Vladimir Putin ritiene di aver ottenuto direttamente da Donald Trump ad Anchorage. La musica è finita, gli amici se ne vanno, e il solito valzer trumpiano ha fatto girare tutti a vuoto, ancora una volta. Ma l’Ucraina è costretta a ballare al ritmo del presidente degli Stati Uniti perché non ha alternative: l’Europa non ha ancora costruito un sistema di difesa comune in grado di difendere Kyjiv in caso di un maggiore disimpegno americano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La fragile difesa europea rende l’Ucraina ostaggio dell’umore politico di Trump