La Forza Di Una Donna 2 | Arriva La Nemica Di Sirin!
Nelle prossime puntate della soap turca, una nuova presenza sconvolge gli equilibri: Idil accende lo scontro con Sirin e divide i protagonisti. Nel cuore pulsante della soap turca che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, una nuova figura è pronta a irrompere nella trama con la forza di un uragano. Idil, giovane determinata e senza peli sulla lingua, entra in scena con un obiettivo preciso: farsi spazio. Ma fin dal primo momento, la sua presenza scatena un effetto domino che cambierà gli equilibri tra i protagonisti. La prima a farne le spese? Sirin, che vede nella nuova arrivata una minaccia fin troppo reale.
Empatia è Donna. Empatia è Forza. Empatia è Cura. Questa mattina, all'Ospedale dei Castelli, il cuore di Ariccia ha battuto all'unisono per la prima edizione dell'Encomio "Empatia Donna", un'iniziativa nata per celebrare il valore, il coraggio e la dolce ferme
Ogni donna deve sapere che dentro di sé ha la forza di dire: "Basta". Non restare in silenzio. Se hai bisogno di aiuto e sei in mezzo alla gente, utilizza questo gesto. #25novembre – Giornata internazionale per l'eliminazione della #violenza contro le #donne.
La forza di una donna episodi 2^ stagione: il padre di Arda chiude i rapporti con Ceyda - Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Emre apparirà profondamente ferito dopo aver scoperto che Arda è suo figlio.
La forza di una donna cambia di programmazione: arriva una bella sorpresa per i fans - La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano.
La forza di una donna, spoiler 2 dicembre: Azmi dà appuntamento a Munir per eliminarlo - Le anticipazioni tv rivelano che grazie al suo collaboratore Nezir scoprirà dove alloggiava Piril e sarà soddisfatto.