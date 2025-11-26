La Fondazione aderisce al Tavolo provinciale contro la violenza alle donne

La Fondazione di Piacenza e Vigevano entra a far parte del Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne e di genere. Ad annunciarlo, ieri mattina, è stata la consigliera di amministrazione dell’ente di via Sant’Eufemia Giovanna Palladini, nel corso del convegno che si è svolto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

