La Fondazione aderisce al Tavolo provinciale contro la violenza alle donne

La Fondazione di Piacenza e Vigevano entra a far parte del Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne e di genere. Ad annunciarlo, ieri mattina, è stata la consigliera di amministrazione dell'ente di via Sant'Eufemia Giovanna Palladini, nel corso del convegno che si è svolto.

