La foggiana Michela Paolicelli nel programma europeo per i climate leader di Fondazione Cariplo
Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
La foggiana Giovanna Russo fa sognare a The Voice Senior entra nel team di Arisa - facebook.com Vai su Facebook
La foggiana Michela Paolicelli nel programma europeo per i climate leader di Fondazione Cariplo - È tra le 22 persone selezionate per il progetto 'Ecosystem Buolder Programme' che riunisce leader climatici provenienti da tutta Europa con l'obiettivo di favorire il cambiamento sociale attraverso la ... Come scrive foggiatoday.it