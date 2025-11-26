La Fiorenzato di Santa Maria di Sala condannata per condotta antisindacale
Il 22 novembre il Tribunale del Lavoro di Venezia ha condannato la Fiorenzato Mc srl di Santa Maria di Sala, azienda che produce macchine da caffè, per comportamento antisindacale, ordinando alla stessa la cessazione di tali condotte. Lo comunica la Fiom Cgil di Venezia.Clicca qui per iscriverti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tangenti a Santa Maria di Sala, l'ex sindaco Fragomeni torna in libertà - Sono tornati liberi, con il solo obbligo di firma, gli ex sindaci di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, oltre al costruttore di Borgoricco Battista Camporese. Segnala ilgazzettino.it