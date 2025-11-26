La fatica di Trump alla Casa Bianca | i pisolini in riunione gli impegni pubblici mai prima delle 12

Lo vediamo e sentiamo così tanto da pensare che sia ovunque e non si fermi mai. Eppure, come analizza un lungo articolo del New York Times, anche Donald Trump accusa la fatica e le sue apparizioni pubbliche sono decisamente diminuite rispetto al primo mandato da presidente. Lui che ha fatto della resistenza fisica, del vigore e dell’energia un segno di forza politica – utile pure a battere un anno fa Joe Biden, soprannominato non a caso Sleepy Joe, “Joe l’assonnato” – è ora criticato da chi sospetta che si appisoli un po’ troppo spesso e sita perdendo colpi. Secondo il Times c’è chi solleva perplessità crescenti sulla sua tenuta fisica alla stressante vita da presidente. 🔗 Leggi su Open.online

