La famosa frase di il padrino e il suo significato cambiato dopo 30 anni
l’importanza delle citazioni iconiche in ambito cinematografico. Le battute memorabili dei film hanno il potere di entrare nella cultura collettiva, diventando simboli riconoscibili e iconici. Tra queste, uno dei più noti riguarda il cinema classico e la saga de Il Padrino. La frase “ I believe in America ” rappresenta uno dei momenti più significativi e controversi dell’intera serie, simbolo di speranza, delusione e emozione. Questa affermazione, accompagnata dall’atmosfera crepuscolare creata dalla cinematografia di Gordon Willis e dall’interpretazione di Francis Ford Coppola, si distingue nel panorama cinematografico mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
