La famiglia nel bosco | avviati i primi lavori per rendere abitabile il casolare di Palmoli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi per rendere sicura la struttura. Si muovono i primi passi per trasformare il casolare di Palmoli (Chieti) — privo di acqua, luce e servizi igienici — nell’abitazione regolare che la cosiddetta “famiglia nel bosco” desidera ottenere. Dopo il trasferimento in una struttura protetta di Catherine Birmingham e dei tre figli, anche Nathan Trevallion ha lasciato l’edificio ed è ospitato da amici della comunità neorurale, mantenendo il silenzio stampa per tutelare i bambini. L’offerta del sindaco e il progetto di riqualificazione. Il sindaco Giuseppe Masciulli ha offerto alla famiglia un alloggio gratuito, ma i coniugi anglo-australiani sembrano intenzionati a regolarizzare il casolare dove vivevano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

