La famiglia del bosco l’avvocato rimette il mandato

361magazine.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Angelucci, avvocato della famiglia che vive nel bosco, ha rimesso il mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci,  ha rimesso il mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. Qualche giorno fa la famiglia è stata divisa e i tre figli di Nathan e Catherine, si trovano ora in una struttura protetta con la madre. “Purtroppo, – dice in una nota il legale – ieri sera, dopo un’accurata riflessione, ho scelto – non senza difficoltà – di rinunciare al mandato difensivo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su 361magazine.com

la famiglia del bosco l8217avvocato rimette il mandato

© 361magazine.com - La famiglia del bosco, l’avvocato rimette il mandato

Altri contenuti sullo stesso argomento

famiglia bosco l8217avvocato rimetteFamiglia della casa nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Rifiutano sistemazioni alternative e ristrutturazioni” - Birmingham hanno respinto le offerte di case gratuite e i progetti di ristrutturazione dell'abitazione nel bosco ... Secondo ilfattoquotidiano.it

famiglia bosco l8217avvocato rimetteLa famiglia nel bosco perde l’avvocato - Giovanni Angelucci, il legale che rappresentava la famiglia neorurale a cui è stata revocata la patria potestà, ha deciso di rimettere il mandato. Si legge su altarimini.it

famiglia bosco l8217avvocato rimetteL'avvocato della famiglia del bosco rimette il mandato: "Troppe ingerenze, minata la fiducia" - Giovanni Angelucci in una nota: "Con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo" ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco L8217avvocato Rimette