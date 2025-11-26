La famiglia del bosco l’avvocato rimette il mandato

Giovanni Angelucci, avvocato della famiglia che vive nel bosco, ha rimesso il mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha rimesso il mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. Qualche giorno fa la famiglia è stata divisa e i tre figli di Nathan e Catherine, si trovano ora in una struttura protetta con la madre. “Purtroppo, – dice in una nota il legale – ieri sera, dopo un’accurata riflessione, ho scelto – non senza difficoltà – di rinunciare al mandato difensivo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su 361magazine.com

