La donna più forte del mondo è nata biologicamente uomo bufera sul titolo Strongwoman

I responsabili ufficiali dello Strongman non erano a conoscenza di questo fatto prima della competizione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La donna più forte del mondo è nata “biologicamente uomo”, bufera sul titolo Strongwoman

