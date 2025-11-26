La donna che si è fatta teatro tra mistero e arte

di Piero Antonio Toma Un giorno Eduardo De Filippo si portò a spasso nel centro antico di Napoli un famoso giornalista, suo ospite, e indicando le donne che affacciate dai balconi parlavano e gesticolavano tra di loro, dichiarò che lui non aveva inventato niente, perchè Napoli è tutta un teatro. Gli ha poi fatto eco Michele Serra, un giornalista e autore televisivo, che napoletano non è: “Quando si parla di teatro bisogna sempre ricordarsi di dire che i napoletani sono bravissimi a farlo perché tutta Napoli è già un grande teatro”. Eduardo e Serra mi sono tornati in mente mentre leggevo questo bel libro di Adriana Carli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it