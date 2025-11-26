La Dolce Vita nei favolosi anni 50 a palazzo San Carlo | Gennaro Stroppolatini festeggia i suoi 65 anni

Per festeggiare i suoi 65 anni, Gennaro Stroppolatini, mecenate della cultura, ha voluto dedicare una serata di gala a Palazzo San Carlo rievocando i favolosi anni 50 della dolce vita sulla scia del famosissimo film di Federico Fellini evergreen a tutti i livelli del cinema mondiale. Gennaro una figura poliedrica che unisce eleganza passione e spirito civico come espresso nel suo profilo in Meta ove sono memorizzate tutte le attivita’ da lui svolte da oltre 20 anni sia in ambito lavorativo, culturale nonche’ nel sociale e nel mondo diversity & inclusion . 🔗 Leggi su Ildenaro.it