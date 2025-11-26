La Dolce Vita nei favolosi anni 50 a palazzo San Carlo | Gennaro Stroppolatini festeggia i suoi 65 anni

Per  festeggiare i suoi  65  anniGennaro Stroppolatini,  mecenate  della cultura, ha  voluto  dedicare  una  serata  di gala  a  Palazzo  San  Carlo  rievocando  i  favolosi  anni  50   della   dolce  vita  sulla  scia  del  famosissimo film di  Federico  Fellini  evergreen  a tutti  i livelli  del cinema  mondiale. Gennaro  una figura  poliedrica  che unisce  eleganza  passione  e spirito  civico  come  espresso  nel suo  profilo  in  Meta ove sono memorizzate  tutte  le  attivita’ da lui  svolte  da oltre 20 anni  sia in ambito  lavorativo, culturale  nonche’  nel  sociale e  nel  mondo  diversity  &  inclusion  . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

