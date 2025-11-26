La differenza tra giornalista e influencer Fabrizio Gatti incontra gli studenti

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10 il giornalista, nonché direttore editoriale per gli approfondimento di Today.it, Fabrizio Gatti, incontrerà gli studenti del liceo coreutico-artistico-scientifico internazionale “Piero della Francesca” di Arezzo. Il tema è “Lavorare con le parole: la differenza tra giornalista e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Differenza Giornalista Influencer Fabrizio