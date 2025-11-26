La destra vuole appropriarsi di Pasolini La Russa | Msi non cacciò mai un omosessuale il Pci sì – Video

“Nel ‘49 Pasolini fu cacciato dal Partito Comunista Italiano per indegnità morale. Il Movimento Sociale Italiano non cacciò mai un omosessuale per indegnità morale”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo al convegno “Pasolini conservatore”, organizzato dalla Fondazione Alleanza nazionale al Senato. “Ci sono tanti di quei riferimenti in Pasolini che la sinistra non può dire che appartengono alla sua storia come, men che meno noi, possiamo dire che la storia di Pasolini appartenga alla destra. Ma credo, con forza, che possiamo dire che Pasolini sia stato un uomo irregolare, ma così importante da meritare oggi uno studio approfondito e che la sua memoria non possa essere affidata a una parte e l’esame delle sue parole affidate ad alcuni, ma è bene che siano affidate a tutti senza preclusioni e con la consapevolezza che comunque lo si voglia guardare, Pasolini è stato un grande intellettuale italiano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La destra vuole appropriarsi di Pasolini, La Russa: “Msi non cacciò mai un omosessuale, il Pci sì” – Video

