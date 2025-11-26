La denuncia di una chef | Mi ha violentato più volte in magazzino sono rimasta in silenzio per paura

Gamberorosso.it | 26 nov 2025

La testimonianza di una cuoca che ha subito violenze fisiche e psicologiche in un ristorante. Una storia che rivela dinamiche di potere e omertà in un settore dove parlare è ancora rarissimo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

