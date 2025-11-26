La cura la ricerca e l’amore Viaggio nella malattia di Viola per costruire nuove speranze

Viareggio, 26 novembre 2025 – Di tanto in tanto, per i progetti benefici di cui è testimone, a Simona capita di tornare nel r eparto di oncoematologia pediatrica del “Santa Chiara“, dove nel 2023 ha trascorso tanti giorni dell’ultimo anno vissuto insieme alla figlia, V iola Barghetti. E nonostante tutto, nonostante il dolore, non ha paura di attraversare ancora quei corridoi o di affacciarsi nella camera dove si è stretta Viola in un ultimo abbraccio. “Perché lì – racconta Simona Lippi – ho vissuto profondamente a fianco di mia figlia”; ha ascoltato la sua musica, guardato i suoi film, letto i suoi libri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

